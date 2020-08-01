Собственники паркинга в элитном ЖК Екатеринбурга жалуются на «болото» под ногами

Жильцы элитного жилого комплекса на улице Юлиуса Фучика в Екатеринбурге жалуются на бездействие управляющей компании. По словам собственников, обратившихся в редакцию «Вечерних ведомостей», несколько лет назад они приобрели квартиры в ЖК «Три капитана» (Юлиуса Фучика 1, 3, 5, застройщик – Атомстройкомплекс»). Вместе с квартирами предлагалось приобрести машиноместо в подземном паркинге, которое обошлось примерно в один миллион рублей.Около 4 лет назад в паркинге начала скапливаться вода – с апреля по октябрь там регулярно лужи и высокая влажность, из-за чего, опасаются жильцы, автомобили могут быть подвержены риску коррозии. По их словам, управляющая компания ООО «УЖК Территория-Юг» действенных мер по устранению протечек не принимает.«После жалоб в УК рабочие воду откачивают, но она снова поступает в паркинг. Мы так несколько лет уже мучаемся, из машины выходишь и оказываешься в воде. Разве это нормально? Мы еще и коммунальные услуги за обслуживание этого паркинга платим, хотя за что тут платить, когда вместо машиноместа у тебя натуральный бассейн. Может это не вина УК, не знаю, может это недоделки застройщика, но мы же приобрели здесь квартиру, надеясь жить в комфорте, а получили то, что имеем», - рассказали жильцы.