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14:42 | 18.08.2020

Фото: Лев Федосеев

Магазины Екатеринбурга проверили на соблюдение мер безопасности

Сегодня, 18 августа, в Екатеринбурге специалисты Комитета по товарному рынку Администрации города проверили в магазинах соблюдение санитарных требований.

Обращалось внимание на наличие санитайзеров и одноразовых перчаток для покупателей, а также табличек, указывающих на ограничение количества посетителей и соблюдение масочного режима. Также проверили и сотрудников – у них обязательно должны быть маски и перчатки.

Кроме того, в ходе мероприятие был проверен ресторан одной из сети общественного питания. Там продемонстрировали, как при входе гостям измеряют температуру, просят обработать руки санитайзером и предлагают надеть маску.

Как отметил заместитель председателя Комитета по товарному рынку Иван Бескрёстнов, явных нарушений выявлено не было, однако работа по мониторингу магазинов и кафе будет продолжена в ежедневном режиме.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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