В уральском посёлке вспыхнул пожар в жилом многоквартирном доме

14:28 | 18.08.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня днём в Свердловской области в посёлке Горноуральском произошёл пожар в жилом пятиэтажном доме. Из горящего здания эвакуировали семь человек, в числе которых оказались два ребёнка.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация об инциденте поступила в диспетчерскую в 13:11. В тушении пожара были задействованы три человека личного состава на одной единицы техники.



Установлено, что источник пожара находился в подвале дома. Огонь потушили в течение двух минут.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»