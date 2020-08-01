Прокуратура проверит состояние аттракциона в ЦПКиО Екатеринбурга

13:55 | 18.08.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в ЦПКиО имени Маяковского после инцидента на аттракционе «Катапульта», где 15 августа застряла кабина с людьми, организована проверка. Прокуратура заинтересовалась соблюдением законодательства о техническом состоянии и эксплуатации.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, установлено, что аттракцион прошёл техническое освидетельствование две недели назад. Разрешение на использование «Катапульты» выдало ООО «Кедр».



В рамках организованной проверки будет произведён визуальный осмотр аттракциона, изучены техническая документация и сертификат соответствия. В прокуратуре также дадут оценку исполнению требований к обеспечению безопасной посадки и высадки пассажиров. Проверочные мероприятия продолжаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»