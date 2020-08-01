Из мэрии Полевского уволили брата российского юмориста Незлобина

13:07 | 18.08.2020

Брат известного российского юмориста Максим Незлобин уволен из администрации Полевского с должности начальника управления культуры. На его место в статусе исполняющего обязанности назначена Елена Смышляева. Максим Незлобин был уволен в связи с утратой доверия, в связи с чем внесен в соответствующий реестр муниципальных и государственных служащих.



Напомним, что в апреле этого года в отношении брата экс-резидента Comedy Club Александра Незлобина Максима Незлобина было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Речь идет о махинациях с денежными средствами бюджета, в том числе, трудоустройстве на работу лиц, фактически её не выполняющих. Оперативным сопровождением по уголовному делу занимаются сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области.

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