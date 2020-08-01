Свердловские врачи вылечили еще 74 пациента с коронавирусом

12:45 | 18.08.2020

Фото: ptzgovorit.ru

Из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции в Свердловской области выписали 74 человек. Общее число выздоровевших достигло 19 176.



За сутки в регионе выявили 149 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 23 695 заболевших COVID-19.



Состояние 78 госпитализированных оценивается как тяжелое, 75 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 46 – на аппаратах ИВЛ. 264 пациента находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»