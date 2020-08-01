От коронавируса скончались еще два свердловчанина

12:42 | 18.08.2020

Фото: vestikavkaza.ru

В Свердловской области от коронавируса скончались еще два человека. Общее число летальных случаев – 376.



За сутки на Среднем Урале выявили еще 149 случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе зафиксировано 23 695 заболевших COVID-19.



Состояние 78 госпитализированных оценивается как тяжелое, 75 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 46 – на аппаратах ИВЛ. 264 пациента находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»