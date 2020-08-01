В России подтвердили еще 4748 случаев коронавируса

За минувшие сутки в России лабораторно подтвердили 4 748 случаев новой коронавирусной инфекцией, из них 1 377 случаев (29,0%) выявлено активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 932 493 заболевших в 85 регионах.Из больниц по выздоровлению за сутки выписано 6 527 человек. Всего врачи вылечили уже 742 628 пациента с COVID-19.Зафиксировано 132 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 15 872 человека.