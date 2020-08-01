В Нижнем Тагиле 12 сентября состоится Парад Победы

12:20 | 18.08.2020

Фото: novygorod.info

В Нижнем Тагиле парад военной техники, посвящённый 100-летию отечественного танкостроения и 75-летию победы в Великой Отечественной войне, может пройти 12 сентября. Мероприятия начнется в 12:00 на проспекте Ленина.



В связи с подготовкой к проведению парада 10 сентября с 18:00 до 21:00 будет закрыто транспортное движение по проспекту Ленина от дома №1 до улицы Октябрьской революции.



Перекрытия будут действовать и 12 сентября с 07:00 до окончания парада военной техники. Закрыты будут следующие участки:



— проспект Ленина (от дома № 1 до ул. Октябрьской революции);

— улица Огаркова (от ул. Карла Маркса до ул. Уральской);

— улица Красноармейская (от ул. Карла Маркса до ул. Уральской);

— улица Первомайская (от ул. Карла Маркса до ул. Горошникова);

— улица Пархоменко (от ул. Карла Маркса до ул. Горошникова);

— улица Вязовская (от ул. Карла Маркса до пр. Ленина);

— улица Мира (от ул. Карла Маркса до пр. Строителей).



Кроме того, в районе указанный улиц в день парада запретят парковку автомобилей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»