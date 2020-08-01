Проектирование трассы Екатеринбург – Казань обойдется в 114 млн

11:41 | 18.08.2020

Фото: travelask.ru

Проектирование скоростной трассы Екатеринбург – Казань обойдется в 114 750 000 рублей. «Автодор-инвест» опубликовал на портале госзакупок соответствующие документы.



Согласно контракту, подрядчик должен представить не менее трех вариантов соединения уральской столицы и Казани по кратчайшему маршруту. Рассматриваются варианты платного и бесплатного проезда по трассе. У платной системы будет несколько уровней тарифов: 1 рубль за километр, 1,5 рубля за километр (в ценах 2019 года), 3 рубля за километр (в ценах 2015 года) для легковых машин.



Напомним, что «Автодор-инвест» уже размещал в июле такой же аукцион, однако он был отменен из-за потребности внести изменения в техническую часть документации.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»