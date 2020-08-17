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11:19 | 18.08.2020
В столице Урала планируется ремонт Объездной дороги
Так, планируется отремонтировать участок от дома №50 по улице Крестинского до 8 Марта, а также территорию на улице Краснолесья от Амундсена до Вильгельма де Геннина. Подрядчика определят 27 августа. Дорожные работы должны закончиться в этом году.
Помимо этого, в Екатеринбурге также планируется отремонтировать улицы Московскую, Патриса Лумумбы, Зенитчиков и 2-ую Новосибирскую. Ремонт должен быть закончен до 30 ноября 2023 года.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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