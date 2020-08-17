В столице Урала планируется ремонт Объездной дороги

11:19 | 18.08.2020

В Екатеринбурге отремонтируют два участка Объездной дороги. Согласно информации на портале госзакупок, на ремонт выделят 238 миллионов рублей.



Так, планируется отремонтировать участок от дома №50 по улице Крестинского до 8 Марта, а также территорию на улице Краснолесья от Амундсена до Вильгельма де Геннина. Подрядчика определят 27 августа. Дорожные работы должны закончиться в этом году.



Помимо этого, в Екатеринбурге также планируется отремонтировать улицы Московскую, Патриса Лумумбы, Зенитчиков и 2-ую Новосибирскую. Ремонт должен быть закончен до 30 ноября 2023 года.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»