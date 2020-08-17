Екатеринбург готов к отопительному сезону

10:58 | 18.08.2020

Фото: sosnab.ru

Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко заявил, что уральская столица готова к новому отопительному сезону. Об этом сообщает официальный городской портал.



Для выявления предаварийных участков тепловых сетей и проверки исправности запорно-регулирующей арматуры летом провели три серии гидравлических испытаний трубопроводов распределительных и магистральных сетей. Выявленные повреждения сейчас устраняются. Кроме того, запланированы работы по замене 75 километров тепловых сетей, 20 километров водопроводных, 15 километров – канализации, 12 километров – электроснабжения.



Все работы по подготовке жилого фонда и бюджетных учреждений мегаполиса должны быть завершены до 1 сентября. К 15 сентября уже будут оформлены паспорта готовности этих объектов, в том числе – социальной сферы города.



В районных администрациях сформировали комиссии по подготовке к отопительному сезону. Проблемы рассматриваются на районных комиссиях, а в случае необходимости выносятся на заседание городской комиссии.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»