Трое тагильчан напали на продавца комиссионного магазина

10:44 | 18.08.2020

Фото: ntagil.bezformata.com

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Нижнего Тагила, которые обвиняются в разбойном нападении на комиссионный магазин.



По версии следствия, неоднократно судимый тагильчанин 1995 года рождения предложил знакомыми 2004 и 2003 года рождения напасть на продавца комиссионного магазина, расположенного на улице Космонавтов, и похитить товар.



25 апреля злоумышленники прибыли в двор дома, где расположен магазин, и попросили водителя, не подозревавшего о планах знакомых, подождать их. Зайдя в магазин и дождавшись, когда его покинут посетители, один из несовершеннолетних преступников распылил в лицо продавца магазина газ из газового баллона «Жгучий перчик», второй несовершеннолетний обвиняемый руками разбил одну из стеклянных витрин магазина и стал похищать имущество магазина, складывая его в рюкзак.



В это время третий обвиняемый угрожал продавцу магазина и продемонстрировал ему пневматический газобаллонный пистолет, после чего нанес им не менее 7 ударов по спине потерпевшего, а затем стал похищать из кассы магазина денежные средства. После совершения преступления обвиняемые скрылись на автомобиле, ожидавшем их во дворе дома.



В результате произошедшего продавцу магазина были причинены телесные повреждения. Из магазина похищено имущество на сумму свыше 223 тысяч рублей.



– Тогда выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа под руководством начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» полковника Ибрагима Абдулкадырова тщательно изучила записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговой точке. В результате сотрудники полиции получили ориентировки на подозреваемых. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска Межмуниципального управления совместно с оперативниками отдела полиции №16 удалось в кратчайшие сроки установить и задержать лиц, причастных к совершению дерзкого преступления, – рассказала пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».



Как сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры, уголовное дело после вручения обвинительного заключения обвиняемым направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Нижнего Тагила.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»