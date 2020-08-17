30721 человека покусали клещи в Свердловской области

10:20 | 18.08.2020

Фото: surgutgp5.ru

На Среднем Урале клещи покусали уже 30 721 человека, в том числе 7078 детей до 17 дет. В Екатеринбурге от этих насекомых пострадали 10 202 человека, из которых 1 845 – дети.



Как рассказали в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора, в больницы с предварительным диагнозом «клещевой энцефалит» госпитализировано 139 человек, из них диагноз подтвержден у 26 человек. Также 351 человеку поставили предварительный диагноз «клещевой боррелиоз», из них у 216 человек диагноз подтвердился.



Добавим, что в 2020 году на Среднем Урале от клещей обработали 10 200 гектаров.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»