На трассе Екатеринбург – Тюмень перекроют движение

09:59 | 18.08.2020

На 33-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень в ночь с 20 на 21 августа перекроют проезд. Ограничения продлятся 40 минут.



Как рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор», на указанном участке будут устанавливать надземный модульный пешеходный переход. Дорожники просят внимательно следить за знаками, соблюдать скоростной режим и ПДД.



– Учитывайте информацию при планировании своего маршрута, – добавили в «Уралуправтодоре».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»