В Екатеринбурге перекрыли движение по Шефской из-за подтопления

09:18 | 18.08.2020

Фото: Юрий Капустин / E1.RU

Сегодня в Екатеринбурге на улице Шефской под мостом на Блюхера, где до сих пор затоплена дорога, ГИБДД перекрыла движение.



Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга, в связи с подтоплением участка дороги и невозможностью безопасного проезда движение транспортных средств закрывается. Возобновится оно, когда появится возможность проезда.



По словам очевидцев, у моста оставлены уже три автомобиля, ВАЗ-2114 водой скрыло по бампер.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»