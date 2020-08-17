Таксист в Екатеринбурге ограбил пьяного пассажира

20:11 | 17.08.2020

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

В Екатеринбурге таксист забрал сотовый телефон, банковские карты и деньги у нетрезвого пассажира после того, как довёз его до дома.



Потерпевший обратился в полицию 2 августа. Там мужчина рассказал, что неизвестный таксист подвозил его домой из кафе, расположенного возле Театра эстрады. Пассажир был пьян и не смог назвать точный адрес, куда его нужно было доставить. На улице Краснофлотцев в районе дома №2 водитель остановил машину, вытащил клиента и ограбил его.



В ходе проверки удалось вычислить автомобиль и установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 40-летний местный житель. Мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело.



Полиция ищет других возможных пострадавших. Если Вы столкнулись с подобной ситуацией – сообщите об этом в органы внутренних дел по телефонам 8 963-444-82-95 (Уголовный розыск), 356-42-14 либо 02.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»