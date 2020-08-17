Севастополю предложили присвоить новый статус

Городу-герою Севастополю должен быть присвоен статус города патриотического воспитания, считают активисты свердловского регионального исполкома организации «Сильная Россия» совместно с региональным отделением «Офицеры России», под руководством Кирилла Васильченко. В рамках проекта «Поезд Великой Победы» они приехали в Севастополь, где озвучили свое предложение.В этой поездке также приняли участие представитель Уполномоченного по правам человека Свердловской области Сергей Санников и кандидат педагогических наук Александр Кузнецов.В рамках поездки состоялась встреча с Ириной Теодорович, представителем Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени П.С.Нахимова, куда в скором будущем, в рамках реализации проекта, должны поехать обучаться первые ребята из Свердловской области.Ирина Теодорович провела экскурсию по корпусам и достопримечательностям училища и выразила готовность к дальнейшему сотрудничеству. Также участники встречи посетили исторические места, хранящие память о событиях Великой Отечественной войны. Они станут маршрутом, по которому пройдут юные патриоты из разных городов России.