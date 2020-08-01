Свыше 5,9 тысяч тестов на COVID-19 сделано за сутки в Свердловской области

18:54 | 17.08.2020

Фото: АГН «Москва»

По данным на 17 августа, за сутки в Свердловской области было проведено 5907 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследован 5705 человек.



Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 1 130 460. Обследован всего 1 060 421 человек.



В Свердловской области за минувшие сутки выявили 141 новый случай коронавирусной инфекции. Всего в регионе зафиксировано 23 546 заболевших COVID-19. Из больниц по выздоровлению выписан 71 человек. Всего свердловские врачи вылечили уже 19 102 человека. Зарегистрировано пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 374.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»