Рестораны и кафе в Свердловской области откроют 18 августа

18:14 | 17.08.2020

Фото: sensum-club.pro

В Свердловской области внесли ряд изменений в действующий особый режим по COVID-19. Так, в регионе с 18 августа откроют рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и другие организации общепита.



Кроме того, при соблюдении требований санитарных врачей в Свердловской области снимут ограничения на работу баз отдыха, домов отдыха, санаторно-курортных организаций. Также будут разрешены групповые экскурсии с численностью до 20 человек в организациях сферы культуры.



Также с 18 августа разрешат работу детско-юношеских спортивных школ, откроются детские сады, а с 50-процентоной загрузкой смогут работать организации, оказывающие услуги по дневному уходу за детьми.



В регионе до 24 августа продлён режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. А также сохраняются масочный режим и режим социального дистанцирования.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»