Свердловчанам начали выдавать Единую социальную карту

17:24 | 17.08.2020

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Жителям Свердловской области стали выдавать новый государственный платёжный инструмент — «Единую социальную карту». На реализацию этого проекта из регионального бюджета выделили 30 миллионов рублей.



С помощью карты жители области смогут получать пособия, пенсии и другие выплаты, оплачивать товары, проезд в общественном транспорте, а также услуги ЖКХ, интернета, мобильной связи.



«Уже сегодня Единая социальная карта заменяет ряд пластиковых карт и приложений, в ближайшем будущем функционал карты будет расширяться, появится мобильное приложение»,- отметил генеральный директор ООО «Сапфир-Эксперт» (оператор Единой социальной карты) Павел Ведерников.



Карта оформляется бесплатно, получить ее можно будет любому жителю Свердловской области, достигшему 14 лет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»