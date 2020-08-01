В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

17:06 | 17.08.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

На территории Свердловской области продлили штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в регионе ожидаются сильные дожди. В связи с неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по области рекомендует жителям соблюдать меры безопасности.



Без особой необходимости лучше не выходить на улицу, а также по возможности отказаться от использования личного транспорта. Также рекомендуется закрывать окна и форточки в домах и квартирах.



Владельцам частных домов и садовых участков следует принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока. Пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность при переходе через автодороги и при нахождении вблизи них.



«Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень»,- отмечает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи нужно сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»