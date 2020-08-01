В Алапаевске без вести пропал 81-летний мужчина

16:51 | 17.08.2020

Фото: Поисковой отряд «Прорыв»

В Алапаевске в Свердловской области без вести пропал 81-летний Игорь Полков. С 15 августа его местонахождение неизвестно. Пенсионер нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, карие глаза, седые волосы. Особые приметы: глухой, общается жестикуляцией, сутулится, нет зубов. На момент пропажи был одет в кожаную куртку, кофту с длинным рукавом в бело-синюю полоску, темно-синие джинсы, чёрные сапоги и тёмно-синюю кепку.



Если вы знаете, где находится пропавший мужчина – сообщите об этом руководителю поискового отряда «Прорыв» Наталии по номе телефона 89000440220.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»