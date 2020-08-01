Свердловчанин в Париже получил медаль за вклад в развитие мировой кулинарии

16:24 | 17.08.2020

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Президент ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Аркадий Пономарёв в Париже был признан одним из выдающихся поваров мира. Такое решение приняли в ходе совещания Всемирной ассоциации кулинаров Worldchefs Online General Meeting.



Как уточняет департамент информполитики Свердловской области, Аркадий Пономарёв удостоился награды за весомый вклад в развитие мировой кулинарии.



Награда, вручаемая за достижения в мировой кулинарии и объединение профильных сообществ, была основана в 1930-х годах.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»