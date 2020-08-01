В Артёмовском из горящего дома спасли детей через окна 3-го этажа

15:39 | 17.08.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня в Артёмовском в Свердловской области произошёл пожар в жилом доме на улице Комсомольской. Из здания эвакуировали семь человек, в том числе двоих детей по трехколенной лестнице через окна 3-го этажа.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 12:32. В тушении пожара были задействованы три единицы техники и девять человек личного состава.



Установлено, что в квартире на третьем этаже горело домашнее имущество. Пожар потушили в течение минуты.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»