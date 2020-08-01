На трассе Пермь - Екатеринбург введут реверсивное движение

15:16 | 17.08.2020

Фото: newsko.ru

В Свердловской области на 282 километре автодороги Пермь - Екатеринбург введут реверсивное движение. Для регулирования транспортных потоков на участке уже установлен светофор.



Как уточнили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор», причиной изменений стал капитальный ремонт путепровода. Работы продлятся до пятницы, 21 августа.



Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»