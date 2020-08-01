Начал формироваться проект бюджета Свердловской области на 2021 год

14:57 | 17.08.2020

В Свердловской области приступили к формированию проекта областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.



Как сообщили в региональном Минфине, с 1 по 9 сентября с представителями муниципалитетов будут согласовываться в электронном виде исходные данные для расчёта межбюджетных трансфертов. С 15 по 30 сентября запланированы заседания согласительных комиссий. В них войдут финансисты, представители отраслевых ведомств региона и депутаты Законодательного Собрания Свердловской области.



«Сегодня мы еще не можем сказать, в каком формате пройдут согласительные процедуры, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе, поэтому разрабатываем и вариант онлайн обсуждений. В любом случае, потребности наших муниципалитетов будут рассматриваться с большим вниманием к территориям», – уточнила исполняющая обязанности министра финансов Свердловской области Светлана Климук.



Напомним, в июне губернатор Евгений Куйвашев утвердил план мероприятий по составлению проектов областного бюджета и государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Согласно распоряжению губернатора, министерства, ведомства и муниципалитеты должны предоставить в минфин данные, необходимые для подготовки проекта основного финансового документа региона.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»