Жителя уральского посёлка осудили за неуплату алиментов на двух детей

14:39 | 17.08.2020

Фото: tv-mig.ru

Житель посёлка Привокзального Свердловской области признан виновным в неуплате алиментов на двух несовершеннолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба прокураторы Свердловской области.



Решением суда в феврале 2018 года мужчину обязали ежемесячно выплачивать алименты на содержание двух детей, однако делать он этого не стал, и в ноябре 2019 года подсудимый привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних в течение двух месяцев). Ему назначили административный арест на срок 10 суток.



Также в марте 2019 года мужчине назначили шесть месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% его заработка. Наказание позже было заменено на два месяца лишения свободы.



Задолженность по уплате средств на содержание несовершеннолетних детей, которые находятся на воспитании в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Верхотурского района, за период с ноября 2019 года по март 2020 года составила более 80 тысяч рублей. При этом общая сумма задолженности составляет более 430 тысяч рублей.



Верхотурский районный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок пять месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»