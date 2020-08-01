На трассе Екатеринбург – Тюмень столкнулись две фуры

14:05 | 17.08.2020

Фото: сообщество «Екатеринбург - Серов Online»

Накануне вечером на 177-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень столкнулись две фуры. В результате аварии пострадал один человек.



Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области, водитель автомобиля DAF с полуприцепом двигался из Тюмени в сторону Екатеринбурга по кривому участку дороги, не обеспечил безопасную скорость движения, не учел дорожные, метеорологические условия и допустил занос автомобиля, а также выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz с полуприцепом.



В результате столкновения пострадал водитель Mercedes-Benz. Его доставили в ЦРБ Верхней Пышмы.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»