В УМВД по Екатеринбургу провели кадровые рокировки

13:46 | 17.08.2020

В УМВД России по Екатеринбургу произошли ранее анонсированные кадровые рокировки. Как и сообщалось, начальник отдела полиции №6 Еркен Ертысбаев возглавил ОП №13, но пока с приставкой врио.



Кроме этого, заместитель начальника ОП №11 Алексей Слюнко назначен на вакантную должность начальника отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних городского УМВД. Впрочем, пока также речь идет лишь о временно исполняющем обязанности.



Напомним, что ранее возглавляющий ОП№ 13 Федор Добуляк решил уйти на пенсию, как и его коллега, начальник ОП№5 Максим Варлаков.

© «Вечерние ведомости»