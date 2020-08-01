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13:35 | 17.08.2020
Фото: Яндекс.Карты
Команда «Стенограффии» создаст фиолетовую арт-линию в Екатеринбурге
По словам координатора проекта Ирины Завьяловой, в этом году фестиваль объединит два формата: онлайн и офлайн. Будут организованы прямые эфиры утром и вечером с площадок. Также анонсирована образовательная онлайн-программа.
В новый туристический маршрут – фиолетовую арт-линию – вошли 29 работ. На «Яндекс.Картах» уже появилась туристическая линия. Позднее ее нарисуют и на улицах уральской столицы. У каждой работы будут размещены QR-коды и специальные таблички с информацией.
Кроме того, команда фестиваля продолжит работу над проектами «Ночная Галерея» и «Вид из окна». Также при поддержке банка «Точка» будет создан проект «Гордый фонарь». По словам руководителя волонтерского движения фестиваля Анны Клец, это будет манифест людям, создающим важные вещи несмотря ни на какие тяжелые обстоятельства.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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