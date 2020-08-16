На Среднем Урале вылечился еще 71 человек с COVID-19

12:46 | 17.08.2020

Фото: toptver.ru

Из больниц по выздоровлению от коронавируса в Свердловской области выписали еще 71 пациента. Всего свердловские врачи вылечили уже 19 102 человека.



За сутки на Среднем Урале выявили 141 новый случай коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 23 546 заболевших COVID-19.



Состояние 87 госпитализированных оценивается как тяжелое, 81 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 41 – на аппаратах ИВЛ. 289 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»