Еще пять свердловчан скончались от коронавируса

12:42 | 17.08.2020

Фото: vestikavkaza.ru

В Свердловской области за сутки от коронавируса скончались пять человек. Общее число летальных случаев в регионе – 374.



За сутки также выявили еще 141 случай коронавируса на Среднем Урале. Всего в регионе зафиксировано 23 546 заболевших COVID-19.



Состояние 87 госпитализированных оценивается как тяжелое, 81 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 41 – на аппаратах ИВЛ. 289 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»