В уральской столице эвакуируют ТЦ «Комсомолл»

12:31 | 17.08.2020

Фото: читатель E1.RU

В столице Урала эвакуируют ТЦ «Комсомолл». По словам очевидцев, территория вокруг ТРК оцеплена. В здании работают сотрудники полиции.



Официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что прокомментирует информацию по результатам проверочных мероприятий.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»