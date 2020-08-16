Новости дня
12:20 | 17.08.2020
Фото: МЧС по Свердловской области
На Среднем Урале ночью горели два автомобиля
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, в Невьянском ГО в 00:53 загорелся автомобиль «Нива». Огонь повредил моторный отсек и салон машины. Пожар потушили в течение двух минут.
В столице Урала пожар произошел на улице Инженерной в 03:59. На площади шести квадратных метров сгорела легковушка «Лада». Спасатели справились с возгоранием за три минуты.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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