Инспекторы ДПС задержали в Екатеринбурге подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

11:59 | 17.08.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге сотрудники ГАИ задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает отделение пропаганды ГИБДД.



14 августа около 08:00 в районе поселка Палкинский торфяник Верх-Исетского района экипаж ДПС заметил двоих велосипедистов, которые выезжали со стороны лесного массива. Полицейским было известно, что на данной территории в последнее время участились факты незаконного оборота запрещенных веществ.



Инспекторы решили проверить причастность двоих граждан к правонарушениям, однако мужчины проигнорировали требование об остановке. Тогда полицейские на служебном автомобиле преградили им путь.



– При общении с одним из велосипедистов инспекторы ДПС обратили внимание на его нервное состояние. Мужчина все-таки признался правоохранителям, что при себе имеет запрещенные вещества. В этот момент граждане попытались скрыться, но тщетно. Их задержали и доставили в отдел полиции для разбирательств и установления личности, – отметили в ГИБДД.



Задержанными оказались безработные местные жители 18 и 24 лет. Один из них был ранее судим за незаконное приобретение наркотических средств.



Во время досмотра у граждан обнаружили и изъяли 40 свертков с неизвестным веществом, обернутых в синюю изоленту. Благодаря проведенному исследованию было установлено, что в сверстках находился мефедрон общей массой 4,02 граммов.



В отношении задержанных следственным подразделением территориального ОВД возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой». Мужчинам грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы. Фигуранты помещены под стражу.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»