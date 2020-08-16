Краснознаменную группу установят в столице Урала в 2021 году

11:41 | 17.08.2020

Фото: Алексей Булатов / ural.kp.ru

В столицу Урала вернется Краснознаменная группа, демонтированная еще в 2013 году. Об этом сообщил депутат Андрей Альшевских на своей странице в Facebook.



Планируется, что конструкцию вновь установят в 2021 году. Перед этим будет проводиться капитальный ремонт площадки.



– В настоящее время выполняется разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт сооружения, в которой предусматривается установка символической композиции на крышу павильона, – написано в заявлении.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»