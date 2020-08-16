В Березовском руководитель транспортного предприятия избил пассажира

11:26 | 17.08.2020

Фото: bezformata.com

В Березовском осудят руководителя транспортного предприятия, который избил пассажира, пожаловавшегося на водителя и кондуктора автобуса. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



По версии следствия, вечером 4 февраля потерпевший со своей беременной супругой сели в рейсовый автобус №166, следовавший в Екатеринбург. Они хотели заплатить за проезд 50-рублевой купюрой. Однако из-за того, что купюра имела повреждения, кондуктор и водитель отказались ее принять и потребовали пассажиров выйти из автобуса. Супруги пересели в маршрутное такси, где водитель принял ту же купюру без претензий.



После случившегося пассажир попытался связаться с руководством организации-перевозчика по телефонам, указанным в интернете. В результате он дозвонился до супруги обвиняемого, которая не приняла его претензии. Позже обвиняемый сам перезвонил пассажиру и назначил ему встречу. Тогда потерпевший ошибочно полагал, что ему принесут извинения.



Вечером того же дня к месту встречи в поселке Новоберезовский подъехали четыре иномарки, из который вышел руководитель транспортного предприятия, а также не менее восьми неустановленных мужчин. С собой у них имелся пистолет и деревянная бита.



Один из мужчин выстрелил в воздух. После этого обвиняемый нанес по голове пассажира удар деревянной битой, а также совместно с неустановленными лицами удары кулаками в область головы и удары ногами по голове и телу. Также обвиняемый нанес удар битой по голове вступившемуся за потерпевшего прохожему, в результате чего его здоровью был причинен легкий вред. Кроме того, один из мужчин, приехавший на место происшествия с обвиняемым, нанес удары по голове и туловищу еще двум прохожим. После этого обвиняемый и его товарищи покинули место происшествия.



Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Березовский городской суд. В отношении неустановленных мужчин уголовное дело выделено в отдельное производство, еще ведется расследование. Руководителю транспортного предприятия грозит до семи лет лишения свободы.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»