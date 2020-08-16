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10:15 | 17.08.2020
Фото: zwezda.su
В Екатеринбурге осудили водителя, насмерть сбившего врача
Суд установил, что 22 октября прошлого года Олег Чернышов за рулем автомобиля двигался со скоростью, не обеспечивающей ему возможность постоянного контроля за движением. Мужчина отвлекся и не увидел пересекающего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 66-летнего пешехода. Водитель не принял своевременно мер к снижению скорости, в результате чего допустил на наезд на мужчину.
Потерпевший являлся заслуженным врачом России, преподавателем Уральского государственного медицинского университета. Он занимал должность заведующего токсикологическим отделением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».
В результате нарушения подсудимым Правил дорожного движения заслуженный врач России получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Чернышов скрылся с места аварии. Позднее он сам явился в правоохранительные органы с заявлением о совершенном преступлении. Он пояснил, что после ДТП был в состоянии стресса, из-за чего и скрылся.
На судебном заседании Олег Чернышов полностью признал свою вину и принес извинения потерпевшей стороне. Кировский районный суд Екатеринбурга назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии-поселении, а также с лишением на 3 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, судом с подсудимого в пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация морального вреда на сумму 1,5 миллиона рублей.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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