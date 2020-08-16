В Екатеринбурге осудили водителя, насмерть сбившего врача

10:15 | 17.08.2020

Фото: zwezda.su

В Екатеринбурге осудили водителя, который сбил заслуженного врача России. В результате аварии 66-летний пешеход погиб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Суд установил, что 22 октября прошлого года Олег Чернышов за рулем автомобиля двигался со скоростью, не обеспечивающей ему возможность постоянного контроля за движением. Мужчина отвлекся и не увидел пересекающего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 66-летнего пешехода. Водитель не принял своевременно мер к снижению скорости, в результате чего допустил на наезд на мужчину.



Потерпевший являлся заслуженным врачом России, преподавателем Уральского государственного медицинского университета. Он занимал должность заведующего токсикологическим отделением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».



В результате нарушения подсудимым Правил дорожного движения заслуженный врач России получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Чернышов скрылся с места аварии. Позднее он сам явился в правоохранительные органы с заявлением о совершенном преступлении. Он пояснил, что после ДТП был в состоянии стресса, из-за чего и скрылся.



На судебном заседании Олег Чернышов полностью признал свою вину и принес извинения потерпевшей стороне. Кировский районный суд Екатеринбурга назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии-поселении, а также с лишением на 3 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, судом с подсудимого в пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация морального вреда на сумму 1,5 миллиона рублей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»