У екатеринбуржца за долг арестовали Audi Q7

09:51 | 17.08.2020

Фото: УФССП России по Свердловской области

Судебные приставы арестовали у екатеринбуржца автомобиль за долг по договору займа в размере более 5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



В Ленинском районном отделении судебных приставов Екатеринбурга возбуждено исполнительное производство в отношении местного жителя, имеющего задолженность по договору займа. В рамках исполнительного производства были направлены запросы в регистрирующие органы и банки. Согласно сведениям ГИБДД, за должником зарегистрирован автомобиль «Audi Q7».



Мужчина был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако уклонялся от исполнения решения суда. В результате судебные приставы объявили розыск автомобиля. Машину обнаружили на парковке на улице Бориса Ельцина. Составлен акт описи и ареста Audi Q7, автомобиль отправлен на штрафстоянку.



– Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, транспортное средство передадут в специализированную организацию для его оценки, а в дальнейшем для реализации на торгах территориальному органу Росимущества. Средства будут перечислены взыскателю, – добавили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»