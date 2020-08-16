В столице Урала затопило улицу Шефскую

09:30 | 17.08.2020

Фото: читатель E1.RU Александр

Сегодня утром в Екатеринбурге из-за дождя затопило улицу Шефскую. Речь идет об участке около моста на Блюхера, сообщают очевидцы.



Как рассказал Е1 свидетель происходящего Александр, по правой полосе могут проехать только грузовики и газели, а легковые автомобили едут слева. Он отметил, что в этом месте проблемы с ливневкой: после каждого ливня дорога оказывается затоплена.



Напомним, что сейчас на улице Шефской в связи с ремонтом также перекрыто движение трамваев.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»