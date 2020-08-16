В Екатеринбурге мотоциклист ехал по тротуару и сбил ребенка

09:13 | 17.08.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Днем 16 августа в Екатеринбурге мотоциклист сбил шестилетнего мальчика. ДТП произошло на улице Губахинская в районе дома №55.



В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что, по предварительной информации, неустановленный водитель, управляя мотоциклом, двигался по тротуару улицы Губахинская со стороны Мурзинской в сторону Таборинской и допустил наезд на пешехода. После этого он скрылся с места аварии.



В результате наезда ребенок получил ушибы и ссадины. Его отвезли в ДГКБ №9.



Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность водителя. Все обстоятельства ДТП установят в ходе дознания, по окончании которого будет принято мотивированное решение.



Очевидцев данной аварии просят помочь в поисках скрывшегося водителя, позвонив в ГИБДД Екатеринбурга по телефонам: 8 (912) 281-58-47 или 02. Конфиденциальность гарантируется.



Госавтоинспекция города Екатеринбурга обращается к водителям с требованием о неукоснительном соблюдении ПДД и напоминает о запрете движения мототранспорта по тротуарам. Это представляет повышенную опасность для пешеходов. В силу малых габаритов мотоциклов, они могут проехать туда, куда автомобиль не сможет, тем самым их появление будет совершенно неожиданным для пешеходов.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»