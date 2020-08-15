9632 теста на COVID-19 сделано за сутки на Среднем Урале

20:45 | 16.08.2020

Фото: ТАСС

По данным на 16 августа, за сутки в Свердловской области было проведено 9632 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследован 9286 человек.



Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 1 124 553. Обследован всего 1 054 716 человек.



За сутки в Свердловской области зарегистрировали 150 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 23405 человек. В области зафиксировали ещё два случая смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся достигло 369. Выписано 76 человек. Общее число вылечившихся достигло 19031.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»