Мать с дочерью пострадали в ДТП в Екатеринбурге

20:02 | 16.08.2020

Фото: E1.ru

Сегодня вечером на Вторчермете в Екатеринбурге произошла авария с участием трёх автомобилей. Есть пострадавшие.



Nissan при повороте налево с улицы 2-й Новосибирской на улицу Санаторную не пропустил встречную Honda, которую от удара отбросило на стоящий на светофоре Ford.



В результате аварии пострадали три человека – в автомобиле Honda мама с дочерью (у женщины сломаны ребра, у дочери ушибы ног), а также пассажирка Nissan. Все пострадавшие были госпитализированы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»