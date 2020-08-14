В Свердловской области прошла тренировка по противодействию терроризму

18:35 | 16.08.2020

Фото: пресс-служба ЦВО

В Свердловской области в мотострелковом полку танковой дивизии Центрального военного округа прошла тренировка по противодействию терроризму, сообщает пресс-служба ЦВО.



По легенде, военные предотвратили проникновение условных террористов на склады с оружием. Учения продлились один день. В ходе манёвров дежурные подразделения противодействии терроризму отработали нормативы выдвижения в район выполнения учебно-боевых задач, его блокирования и огневой поддержки групп захвата.



В тренировке приняли участие военнослужащие подразделения охраны на бронетранспортёрах БТР-82АМ. Использовались холостые патроны и светошумовые боеприпасы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»