Полиция Алапаевска разыскивает пропавшего пенсионера с собакой

17:22 | 16.08.2020

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Полиция Алапаевска разыскивает без вести пропавшего 81-летнего Игоря Полкова. 15 августа в 6:00 он ушёл из дома на Коростелевой в неизвестном направлении.



Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, вьющиеся короткие седые волосы, глаза карие, брови прямые светлые, губы тонкие.



Последний раз его видели в чёрной куртке из кожзаменителя, футболке-толстовке с длинными рукавами, резиновых чёрных сапогах. При себе каких-либо предметов, документов не имеет.



Уходил из дома с собакой (окрас рыжего цвета, откликается на кличку «Жулик»).



«Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Игоря Полкова просьба незамедлительно обращаться в МО МВД России "Алапаевский" по телефонам: 8(34346) 3-42-25 и «02» или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области 8(343)358-71-61»,- сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»