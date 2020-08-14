Свердловчанам напомнили, как нужно управлять автомобилем во время непогоды

16:04 | 16.08.2020

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Инспекторы по пропаганде ОГИБДД совместно с инспекторами ДПС на трассе Серов - Нижний Тагил - Екатеринбург провели акцию «Дождь, соблюдай скорость». В ходе мероприятия водителям напомнили, как нужно управлять машиной в условиях непогоды.



Так, автолюбителям указали на необходимость соблюдения правил дорожного движения, на снижение скорости до безопасной на конкретном участке пути, увеличение дистанции до движущегося впереди транспорта, недопущение резких маневров, обязательное использование ремней безопасности во время поездки, а также о перевозке детей в детских удерживающих устройствах.



В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области отметили, что поводом для проведения акции стало также то, что в последнее время увеличилось количество ДТП, в которых сопутствующими причинами была непогода.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»