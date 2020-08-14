На Среднем Урале пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

15:27 | 16.08.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Кушве в Свердловской области без вести пропал 64-летний Анатолий Бугримов. 15 августа мужчина ушёл в лес и не вернулся. Он нуждается в медицинской помощи, передаёт поисковый отряд «Лиза Алерт».



Приметы: рост 170 см, 43-44 размер обуви, нормальное телосложение, серо-зелёные глаза, седые короткие волосы. Особые приметы: носит очки.



Последний раз его видели в тёмно-зелёной куртке, штанах, тёмных резиновых сапогах, тёмно-синей кепке и защитной сетке. С собой имел небольшой рюкзак.



Если вы знаете, где может находиться мужчина – сообщите об этом инфоргу поиска Екатерине по номеру телефона 8 965 513 27 99.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»