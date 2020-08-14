В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпала девушка

15:19 | 16.08.2020

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

Сегодня утром в Екатеринбурге в Кольцово из окна 16-этажного дома на улице Ракетной выпала девушка. Об этом сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург» в сети «ВКонтакте».



По некоторым данным, погибшей было всего 20 лет.



В СУ СК РФ по Свердловской области сообщили, что следственным отделом по Октябрьскому району Екатеринбурга проводится проверка – осматривается место инцидента, а также опрашиваются очевидцы. По предварительной информации, смерть девушки не носит криминального характера.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»