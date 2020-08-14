Коэффициент распространения COVID-19 в Свердловской области продолжает держаться ниже единицы

13:02 | 16.08.2020

Фото: yk24.ru

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, держится на отметке 0,9 балла.



Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.



Дата – количество заболевших: 13 августа – 162; 14 августа – 154; 15 августа – 158; 16 августа – 150. Сумма – 624.



Дата – количество заболевших: 9 августа – 184; 10 августа – 179; 11 августа – 168, 12 августа – 167. Сумма – 698



Rt – 624/698 = 0,9



Напомним, за сутки в Свердловской области зарегистрировали 150 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 23405 человек. В области зафиксировали ещё два случая смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся достигло 369. Выписано 76 человек. Общее число вылечившихся достигло 19031.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»